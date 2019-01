'Uitgezette journalist wist niet van banden ex met terroristen'

Dat meldt de NOS zaterdagochtend.



De advocaat van Boersma, die deze week Turkije werd uitgezet, zegt tegen de omroep dat Boersma gedurende haar relatie "geen enkele aanleiding had om te denken dat deze persoon banden zou hebben gehad met een terroristische organisatie".



Ook toen haar ex eenmaal daarover in de publiciteit was gekomen, had ze daar volgens haar advocaat geen vermoeden van.



Correspondent

Vanwege het vermeende zwijgen heeft het Financieele Dagblad, waarvoor Boersma sinds 2017 als freelance correspondent in Turkije werkte, de banden met haar verbroken.



Boermsa wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van valsheid in geschrifte. Ze zou haar toenmalige vriend illegaal aan papieren hebben geholpen.