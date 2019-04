'Uitgeloot? Geef je dromen niet op!'

Als vader van drie Amsterdamse kinderen heb ook ik het allemaal meegemaakt: de reacties van andere ouders op het schoolplein op de uitslag van de Cito-scores (waarbij we bij het vwo-advies van twee van onze kinderen meestal te horen kregen 'oh wat goed', alsof dit een prestatie van het kind zelf was) tot en met het stille, meelijwekkende zwijgen over het vmbo-t-advies voor het andere kind. De fietstochten naar de vele scholen op donkere winteravonden, waarbij je kind dan ineens honderduit begon te praten over een goedgevulde frisdrankautomaat in de kantine en ­totaal niet bezig was met het onderwijsconcept of andere hoogdravende zaken, tot en met het gedoe rond die loting.



Maar dít fenomeen was nieuw voor me: de VSA, de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam. In een wereld vol met bloedige oorlogen, politieke desintegratie, energievraagstukken en andere grote thema's, kiezen zij ervoor steun en troost te bieden aan teleurgestelde, vaak hulpeloze ouders die niet kunnen leven met de uitslag van de lotingsprocedure voor hun kind. Zo lezen we dat Riëtte van Winden, moeder van een elfjarige zoon, zelfs in paniek is. Haar zoon kan niet terecht op het Hype­rion en moet nu zijn dromen vaarwel zeggen.