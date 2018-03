'Uber is veilig, snel en goedkoop'

Toen ik nog wel met de taxi ging, deed ik met mijn vriendinnen altijd steen-papier-schaar wie voorin moest zitten

Vier jaar opereert Uber nu in de stad, maar andere taxibedrijven zijn er al die tijd niet in geslaagd met een vergelijkbaar of beter alternatief te komen. De meesten werken nog steeds zoals ze al decennia doen: met een telefooncentrale. Telefoonnummer zoeken, wachten tot de telefonist beschikbaar is die vervolgens moet kijken welke chauffeur het meest dichtbij is - in dezelfde tijd staat een Uber al voor de deur. Taxistad adverteert op de website nota bene met 'een makkelijk te onthouden telefoonnummer'. We praten over 2018.



Omslachtig

En kijk voor de grap eens op de hopeloos verouderde websites van Amsterdamse taxibedrijven. Hooguit kun je via een slecht werkende tool een ritprijs berekenen, maar het bestellen van een taxi voor die prijs is vervolgens ontzettend omslachtig of simpelweg niet mogelijk.



Alleen TCA, met 1500 chauffeurs de grootste van de stad, deed met een nieuwe app een serieuze poging tot innoveren. Daar moesten we wel tot augustus vorig jaar op wachten. Too little too late. Uber had toen al drie jaar de tijd gehad om groot te worden in Amsterdam.



Natuurlijk ken ik ook de kritiek op Uber. Chauffeurs zouden worden uitgeknepen en onmenselijk veel uren moeten werken om tot een normaal loon te komen. Ook vanuit de taxiwereld wordt steevast geageerd tegen die lage prijzen: alleen de tarieven die zíj hanteren zouden rendabel zijn.