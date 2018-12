'Uber-chauffeurs handelen in inloggegevens'

Uber zelf is ook "uiterst bezorgd over de de problemen die in deze reportage aan het licht zijn gekomen, en keurt alle vormen van fraude ten strengste af." Het bedrijf geeft aan de schaal waarop de fraude volgens AT5 gepleegd wordt niet te herkennen maar vindt elk geval waarop dat wél gebeurt er één te veel.



Privacy

Accounts waarvan duidelijk is dat ze verpacht worden, worden altijd direct geblokkeerd verzekert een woordvoerder. Uber laat onderzoeken of het binnen de Nederlandse en Europese privacywetgeving past om gezichtsverificatie toe te voegen aan de applicatie. Die start dan pas wanneer de chauffeur herkend wordt.



Die toevoeging (ook geopperd door een van de anonieme chauffeurs van AT5) is al beschikbaar in de Verenigde Staten, waar de regels met betrekking tot privacy soepeler zijn.



