'Tweede verdachte gepakt voor dood filmmaker Van Luijn'

Autopsie heeft volgens het Duitse Mallorcamagazin en Spaanstalige media uit dat Van Luijn overleed door een klap op een aangeboren zwakke plek in de hersenslagaders.



Van Luijn was donderdagnacht op een feest in Calviá en ging omstreeks vier uur naar de zigeunerwijk Son Banya. Hij benaderde twee Spaanssprekende Pakistani om hem te vergezellen en te tolken bij het kopen van drugs, meldt Mallorcamagazin.com.



De drie mannen namen volgens het Duitse weekblad een taxi. Van Luijn wilde naar verluidt cocaïne kopen, zou daarbij opvallend zijn portemonnee hebben getoond en toen plotseling zijn neergeslagen door de dealer.



Door de klap zou een aneurysma in de hersenen (ballonvormige uitstulping aan de onderkant van de slagaders) zijn gebarsten, waardoor Van Luijn een bloeding kreeg tussen schedel en hersenen. Zonder deze al bestaande aandoening zou de Nederlander, die met zijn vader op vakantie was, niet zijn gestorven, meldt Mallorcamagazin op basis van politiebronnen.



De Spaanstalige Mallorcaanse nieuwssite ultimahora.es meldde al dat autopsie uitwees dat Wouter van Luijn slechts wat blauwe plekken in zijn gezicht had, en dat hij stierf door interne bloedingen en dat de hem toegebrachte slagen niet fataal waren. 'Hij had een hersenaneurysma en zijn gezondheidssituatie was zeer delicaat.'



De Spaanstalige nieuwssite meldt ook dat de politie vermoedde dat Van Luijn op een andere plek in elkaar werd geslagen dan die waar zijn lichaam werd gevonden. De Nederlander zou zijn neergeslagen in straat nummer 5 in Son Banya, daarna naar Camí de la Milana in Son Ferriol zijn vervoerd om alle sporen uit te wissen en daarna naar het ziekenhuis zijn gebracht.



Door: Casper Naber