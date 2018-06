'Tweede kwartaal was recordwarm'

Met een gemiddelde temperatuur van ten minste 15,2 graden in De Bilt zitten we boven het record van 14,9 graden, meldt Weerplaza. Met de warme laatste dagen van deze maand die er nog aankomen, wordt het record uit 2007 ruimschoots verbroken.



De maanden april, mei en juni zijn volgens het weerbureau gemiddeld extreem warm verlopen. Dat geldt zowel voor de gemiddelde maximum- als minimumtemperatuur. Overdag is het gemiddeld 20,3 graden geweest en 's nachts daalde het kwik gemiddeld naar 9,5 graden.



In vrijwel het hele land werden de records verbroken. Uitzonderingen zijn de Wadden, het uiterste noordwesten, aan zee en in Zeeuws-Vlaanderen. Daar was het vaker een stuk koeler door een opgestoken zeewind of bewolking vanaf de Noordzee.



In deze tijd van het jaar is de Noordzee ook relatief koud, waardoor de kustgebieden vaker achterblijven in temperatuur.