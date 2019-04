'Twaalf aanhoudingen in verband met aanslag Telegraaf'

Dat laat de politie weten via Twitter. Volgens de Telegraaf zijn er twaalf aanhoudingen verricht op verschillende locaties in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. De verdachten zijn tussen de 20 en 27 jaar oud.



De politie kon dat nog niet bevestigen.



Een bestelwagen reed in juni vorig jaar 's nachts door de glazen pui van het pand aan de Basisweg waar de redactie van de krant is gevestigd. De dader stak de wagen vervolgens in brand. Een paar dagen eerder was ook het gebouw waarin weekblad Panorama huist beschoten met een raketwerper.



Ridouan Taghi

De Telegraaf legde al snel een verband met publicaties over kopstukken en liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. De aanslag zou zijn uitgevoerd in opdracht van de voortvluchtige Ridouan Taghi.



Taghi geldt in het criminele milieu en bij de opsporingsdiensten als een bepalend figuur in de onderwereld. Zijn naam wordt gekoppeld aan zeker twintig liquidaties in de regio Utrecht en Amsterdam. Ook zou Taghi actief zijn in de grootschalige internationale drugshandel.