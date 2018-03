'Toneelstuk Holleeder geschreven in overleg met Astrid'

Dat vertelt Sofie Kassies, de schrijver van het stuk, in een interview in het programma Volgspot op NPO Radio5.



De zus van de topcrimineel krijgt alle teksten onder ogen van de toneelversie van haar boek Judas. "Zij geeft haar zegen aan alles wat ik schrijf," zegt Kassies.



"Het is sowieso anders om te schrijven over iemand die nog leeft in plaats van iemand die dood is. Maar ook haar veiligheid kan in het geding zijn, als ik in mijn naïviteit iets opschrijf wat zij liever niet naar buiten brengt. Als ik bijvoorbeeld in het stuk verwerk naar welke Albert Heijn zij elke maandagmiddag gaat."



Kroongetuige

Astrid Holleeder leeft ondergedoken als kroongetuige in het proces tegen haar broer Willem. Kassies zegt haar te hebben ontmoet. "Ik heb wel theatrale vrijheid: ik moet dingen laten zien en kan niet alles omschrijven zoals dat in een boek kan. Maar het verhaal zelf is zó sterk en bevat zulke grote thema's, daar hoef ik niets aan te veranderen. Loyaliteit aan je familie, verraad van je broer, de twijfel over wat goed en kwaad is."



Kassies weet niet of Astrid Holleeder naar het stuk komt kijken. "En als zij komt, zal dat niet worden gezegd. Ik stel me zo voor dat ik op een dag hoor dat ze is geweest. In dat geval zal ze zeker incognito verschijnen."



Derde bewerking

Het toneelstuk gaat dit najaar de theaters in. Actrice Renée Fokker zal de vertolking van Astrid Holleeder op zich nemen. Andere rollen zijn voor Eva van de Wijdeven, Trudy de Jong en Margo Dames.



Het toneelstuk wordt de derde bewerking van het boek. Zo zijn er al twee televisieseries in de maak. Amblin Television maakt een serie voor de Amerikaanse tv en RTL bewerkt het boek tot een zesdelige serie voor Videoland.



Judas wordt voor toneel bewerkt door Sofie Kassies en Johan Doesburg doet de regie. Van dinsdag 18 tot en met zaterdag 29 september staat Judas in De Meervaart in Amsterdam.