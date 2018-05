'Toeristische' viswinkel Leidsestraat moet dicht

De viswinkel is op Facebook een actie gestart waarbij klanten wordt vraagt om te reageren met hun postcode. "Zo kan de stad zien dat we hier zijn voor de lokale bevolking."



Producten worden naast in het Nederlands, ook in het Engels aangeprezen. Op de ramen staan Engelse teksten als: The Seafood Shop (de naam van de viswinkel). Er wordt gefrituurd, te weinig verse vis verkocht en op de vensterbank stond een bordje van Tripadvisor, een internationale website waarop restaurants beoordeeld worden.



Dit zijn een paar van de oorzaken waarom de zaak gesloten moet worden. De gemeente zette vorig jaar een stop op toeristenwinkels in het centrum. "Als dit een toeristenwinkel is, dan heb ik mijn hele leven in de toerismebranche gezeten in plaats van in de vis," zegt eigenaar Fons de Visscher (58).



Drie vestigingen

De visboer opende 35 jaar geleden zijn eerste viswinkel in het Brabantse Helmond. In 2012 opende hij The Seafood Bar in Amsterdam en inmiddels zijn er drie vestigingen in de stad.



Zijn kinderen leiden de restaurants en De Visscher kreeg weer zin om te werken in een "normale viswinkel". Vijf maanden geleden opende hij The Seafood Shop. "Weer lekker haring schoonmaken en vis fileren in plaats van tot diep in de nacht het restaurant schoonmaken. Het assortiment is precies hetzelfde als in mijn eerste viswinkel."