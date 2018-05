'Toeristische' Seafood Shop vecht sluiting aan

Mensen kunnen op 6 juni gewoon een broodje haring komen eten.

De gemeente en The Seafood Shop treffen elkaar naar alle waarschijnlijkheid op vrijdag 8 juni in de rechtbank laat eigenaar Pepijn de Visscher - die ook The Seafood Bar in de Van Baerlestraat, Ferdinand Bolstraat en het Spui uitbaat - weten.



Een uitspraak volgt dan waarschijnlijk een week of twee later. "Mensen kunnen in ieder geval op 6 juni gewoon een broodje haring komen eten."



Toeristenstop

The Seafood Shop aan de Leidsestraat is amper een half jaar open en als het aan de gemeente ligt blijft het daarbij. In oktober vorig jaar werd een stop op toeristenwinkels in het centrum ingevoerd. Eén van de dingen die daarmee verboden zijn in de binnenstad, is 'eten voor snelle consumptie'.



De kibbeling en broodjes haring van The Seafood Shop voldoen aan dat signalement, gaf het stadsdeel als onderbouwing voor het willen sluiten van de winkel.