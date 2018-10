'Toeristische' bakkerij mag voorlopig open blijven

De gemeente dreigde eind september met sluiting, omdat de huidige bedrijfsvoering in strijd zou zijn met het verbod op toeristenwinkels in een groot deel van de binnenstad. Zo zou een mengformule, waarbij winkel en horeca samengaan, worden toegepast. Iets wat niet is toegestaan.



Om sluiting te voorkomen moest de bakkerij de bedrijfsvoering op verschillende punten aanpassen.



De bakkerszaak diende daarop een voorlopige voorziening in bij de rechter. In een e-mail van een medewerker 'vergunningen' van de gemeente was toegezegd dat een mengformule is toegestaan op de straat. Volgens de rechter moet de gemeente beter uitleggen waarom de bakkerswinkel geen waarde aan die e-mail had mogen hechten.



Sluitingsbevel

Daarom heeft de rechter nu besloten dat de bakkerij open mag blijven zolang de rechtszaak tegen het sluitingsbevel nog loopt.



Eerder ontstond al ophef rond de eerste naam van de bakkerszaak die in augustus opende om de hoek van de Westertoren: Anne & Frank. Via Twitter kwamen reacties als: 'Gebrek aan fatsoen' en 'Sluiten, dit is zo laag.' Later werd de naam veranderd in Bakkerij Andere Koek.