'Toch geregeld tbs opgelegd zonder onderzoek'

Anne Faber

In dit onderzoek is de oude strafzaak van Michael P. - die is aangehouden in verband met de dood van Anne Faber - niet meegenomen. Hij weigerde destijds ook gedragsonderzoek en kreeg geen tbs opgelegd. Volgens critici kwam hij daardoor te snel vrij en kreeg hij aan het einde van zijn celstraf te veel vrijheid toen hij zich in een psychiatrische kliniek mocht voorbereiden op zijn terugkeer in de maatschappij.



De Amsterdamse rechter concludeert dat rechters toch tot tbs besluiten als zij op eigen houtje een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke geestesstoornis kunnen vaststellen. Daarvoor baseren de rechters zich op relevante diagnoses in het verleden of andere omstandigheden. Soms gebeurt dat na louter observaties van de verdachten door deskundigen.