'Ticketbalie doet afbreuk aan muurschildering Amstelstation'

In het verleden is er een keer door glazenwassers met een hogedrukspuit schoongemaakt.

Sinja Alma haalt een aantal oude foto's tevoorschijn die moeten zijn genomen in de laatste dagen voordat het toen nieuwe station in 1939 werd opgeleverd.



Een maagdelijke hal, met de wandschildering als logisch begin- en eindpunt. Zo zonder belendende prefabmeuk komt de muurschildering fantastisch tot zijn recht.



'Almastation'

Het was het werk waar hij het meest trots op was, zeggen broer en zus. Sinja Alma: "Onze vader nam mij als kind weleens mee naar het station, dan gingen we ernaar kijken. Ik vond het toen al prachtig." Peter Alma: "Mijn vader heeft veel muurschilderingen gemaakt, maar dit was zijn zichtbaarste werk."



Zozeer zelfs dat het station door sommigen destijds wel 'het Almastation' werd genoemd.



Niet vreemd, zegt zijn dochter: "Er komen hier veel mensen voorbij. En wat mijn vader maakte, gold als gemeenschapskunst: het was niet alleen heel zichtbaar, maar ook begrijpelijk. Vergis je niet hè: de trein was in die tijd echt nog heel erg een vervoermiddel voor iedereen. Als je reisde, deed je dat vaak met de trein en dus kwam iedereen hier op het station."



De schilderingen van Alma staan er, het moet gezegd, ook schitterend bij: tijdens de renovatie van 2003 is alles vakkundig hersteld.



Peter Alma: "Het heeft ook best te lijden gehad, in het verleden is er een keer door glazenwassers met een hogedrukspuit schoongemaakt. Je ziet nog een beetje waar het water naar beneden is gelopen."



Harde kleuren

Het ziet er goed uit dus. Afgezien van dat ontsierende hokje dat met zijn harde geel-blauwe kleuren veel van de pracht van de schildering wegneemt.



Silja Alma: "De benen van de geleerden zijn halverwege afgesneden en vanaf de zijkant zie je dat er een bevestiging in de verf is geboord. Wat zou het toch mooi zijn als dat hokje kan verdwijnen."



De NS laat in een reactie weten dat de hal van het station zal worden aangepast. "Dit betekent dat de muurschildering beter zichtbaar wordt. Dit is echter iets voor de langere termijn. Dan moet je aan enkele jaren denken."