'Studieschuld verlaagt drastisch kans op woning'

Dat blijkt uit een onderzoek van Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). De belangenvereniging heeft gekeken naar de regels die de vijf grootste hypotheekverstrekkers gebruiken om de maximale hypotheek met een studieschuld te bepalen.



Met de rekenhulp die de hypotheekverstrekkers online aanbieden zijn drie verschillende situaties berekend: een zonder studieschuld, een met studieschuld die nog valt onder het oude leenstelsel en een met een studieschuld met het nieuwe leenstelsel. Alle andere factoren, zoals het bruto-jaarinkomen, zijn constant gehouden.



Verchil

De geluksvogel zonder studieschuld kan met een bruto-jaarinkomen van 40.000 euro gemiddeld iets minder dan 177.00 euro lenen om mee te dingen op de woningmarkt.



Voor een oud-student die vastzit aan een studieschuld in het oude leenstelsel is het al een stuk minder rooskleurig. Met hetzelfde bruto-jaarinkomen, maar mét een studieschuld van 21.000 euro kan de starter 42.000 euro minder lenen. Er blijft dan nog gemiddeld iets meer dan 134.00 euro over.



Starters die met het nieuwe stelsel te maken hebben komen er iets beter vanaf: zij kunnen gemiddeld 151.000 lenen, 25.000 euro minder dan studenten zonder schuld.



Het verschil in hypotheek tussen beide leenstelsels komt door de nieuwe afspraken voor de berekening van de maandelijkse lasten. Die zijn gemaakt na die invoering van het nieuwe leenstelsel. Bij het oude stelsel rekenen de banken met een last van 0,75 procent. Na de invoering van het nieuwe stelsel is besloten om een last 0,45 procent te hanteren.



Verzwijgen

Het ISO merkt op dat studenten een hogere hypotheek kunnen krijgen door hun studieschuld te verzwijgen. Een hypotheekverstrekker kan de studieschuld zelf niet opvragen omdat deze niet BKR-gregistreerd staat.



Wel maakt de ISO een kanttekening bij dit foefje. Hypotheekverstrekkers kunnen recente bankafschriften opvragen of de schuld natrekken via de gegevens van de inkomstenbelasting.



