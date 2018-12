'Studenten moeten les krijgen in suïcidepreventie'

Waarom pleit u in uw afscheidsrede voor het doceren over suïcidepreventie?

"Eén van de eerste onderzoeken die ik in mijn carrière als klinisch psycholoog deed, was die naar suïcidepogers die werden geholpen in ziekenhuizen. Vooral de houding van het medische personeel was markant: die waren vaak geïrriteerd en afwijzend. In de afgelopen veertig jaar is die zorg verbeterd, maar nog niet voldoende."



Vanwaar die negativiteit?

"Dat heeft te maken met de ouderwetse angst voor suïcidaliteit.