'Studenten mishandeld bij ontruiming P.C. Hoofthuis'

De demonstranten, die zich hebben verenigd onder de naam Autonome Universiteit Postcolonial House, hadden het P.C. Hoofthuis vrijdagochtend bezet. Ze vinden dat het ­kabinet en de Universiteit van Amsterdam te weinig doen voor meer diversiteit, verbetering van het onderwijsniveau en de hoge werkdruk op de universiteit.



De actie was niet georganiseerd door Humanities Rally, maar volgens Van der Waal was een groot aantal leden van de protestbeweging wel betrokken bij de bezetting.



Halsema

Voorzitter Geert ten Dam van het college van bestuur had aangeboden over het onderwerp te discussiëren in De Balie als de bezetters het gebouw zouden verlaten. Die gingen daar niet op in. Ook een poging van burgemeester Femke Halsema om met een gesprek een ontruiming te voorkomen, liep op niets uit. Haar werd de toegang geweigerd.



Volgens Van der Waal ligt dat genuanceerder. "De burgemeester had in eerste instantie aangegeven dat de ME na het verstrijken van het ultimatum binnen zou komen om ons uit het gebouw te halen. Daar waren we ons op aan het voorbereiden. Toen stond ze ineens zelf voor de deur. We zijn een democratisch orgaan, dus wilden eerst met elkaar overleggen of we met haar in gesprek wilden. Toen is Halsema vertrokken. We hebben niet echt de kans gekregen om te overleggen."



"Het is ook heel gek om te zeggen dat je wil praten terwijl buiten op de brug ME-bussen en politiepaarden klaarstaan om ons te ontruimen. We zijn gewoon betrokken studenten, geen criminelen."



Stressvol

De kritiek op de keuze voor een bezetting legt Van der Waal naast zich neer. "Het is niet zo dat wij het leuk vinden om te bezetten. Het is heel stressvol. Het zou mooi zijn als Ten Dam zich eens achter de oren krabt en zich afvraagt waarom we tot zo'n actie overgaan."