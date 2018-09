'Strafrecht is er ook voor gewelddadige patiënten'

Welke voorbeelden van geweld ­tegen uw medewerkers kent u?

"Bij excessen gaat het om brandstichting in de kliniek of om fysiek ­geweld. Een collega is na een klap van een patiënt aan één oog blind geworden. Die zit nu thuis."



"Binnen de reguliere psychiatrie zien we steeds meer mensen die zeer gewelddadig zijn. Die mensen horen niet bij ons. Wij zijn er voor mensen met een psychiatrische aandoening, niet voor mensen die verward en gewelddadig zijn. Niet iedereen die verward en geweld­dadig is, heeft een psychiatrische aandoening."



Horen verwarde mensen die ­gewelddadig zijn dan in een cel?

"Als het geweld niet voortkomt uit een behandelbare psychiatrische stoornis, dan horen ze daar inderdaad. Denk aan iemand die te veel drank en drugs heeft gebruikt en in een nachtclub wild om zich heen gaat slaan. Die hoort niet in de psychiatrie, maar bij politie en justitie."



"Psychiatrische patiënten die ­geweld gebruiken, zijn soms wilsonbekwaam, maar soms niet. In dat laatste geval vallen ze gewoon onder het strafrecht. Het strafrecht is er ook voor patiënten."



Hoe kan justitie een grotere rol nemen?

"In Amsterdam loopt al een ­samenwerkingsproject dat succesvol is, maar in de toekomst moeten psychiatrie en justitie elkaar nog meer opzoeken."