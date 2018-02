'Strafontslag Amsterdamse politiechef Ad Smit'

In november 2016 werd de politiechef al buiten functie gesteld. Toen werd een onderzoek gestart naar de beschuldigingen dat hij jarenlang toegangskaarten privé zou hebben gebruikt van de Arena en de Ziggo Dome in Zuidoost.



Het voornemen tot ontslag met onmiddellijke ingang zal Smit volgende week officieel worden medegedeeld door de korpsleiding van Amsterdam, aldus NRC.



Smit was zo'n twintig jaar de hoogste politiebaas in district Oost in Amsterdam. Hij krijgt nog de kans bezwaar aan te tekenen, maar volgens de krant is de verwachting niet dat dit tot een ander besluit zal leiden.



Uit onderzoek van de Rijksrecherche zou blijken dat Smit jarenlang dure etentjes betaalde uit het budget van de politie. Hij betaalde daarvan ook voor kaartjes voor voetbalwedstrijden.



Tegen NRC zegt Smit dat hij niet zal berusten in gedwongen vertrek. Vorig jaar noemde hij de zaak 'doorgeslagen integriteit'.



