'Straatnamencommissie moet beter luisteren naar raad'

Dat vindt burgemeester Femke Halsema, zo bleek uit een raadsdebat woensdagmiddag. Eerder op de dag werd bekend dat zij een voorstel van de straatnamencommissie niet had geaccepteerd.



Halsema vond het een slecht idee om de straten van een nieuwe buurt in IJburg te vernoemen naar een serie internationale dansvormen, zoals de mazurka en de merengue. Daardoor was zeker één lid van de straatnamencommissie opgestapt. De VVD had dat aangekaart, maar Halsema vond haar beslissing verdedigbaar.



Geen zeehelden

"De commissie is zelfstandig, de adviezen kunnen we overnemen, naast ons neerleggen of terugsturen. Ik heb hun advies teruggestuurd, dat zijn mijn bevoegdheden."



Ze zei daarbij in opdracht van de gemeenteraad te handelen. Die besloot al 2016 dat er meer diversiteit moet komen in de verschillende soorten nieuwe straatnamen. In dat licht had Halsema een plan om de wegen in een nieuwe wijk naar 17e-eeuwse zeehelden te vernoemen, ook al eens afgewezen.



Kolonialisme

"Daar hebben we er wel genoeg van. De commissie moet aansluiting zoeken bij moderne historische thema's, zoals kolonialisme en migratiegeschiedenis. Wat de commissie voor IJburg had besloten vond ik niet in overeenstemming met wat de raad mij in 2016 heeft opgedragen."



Niet alleen in 2016, maar dit jaar nog heeft de gemeenteraad een PvdA-voorstel aangenomen waarin Halsema de opdracht kreeg om meer straten te vernoemen naar Amsterdammers met een migratieachtergrond.



Lees verder: Ruzie om straatnaampolitiek van Halsema