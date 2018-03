'Stel ook groeibesluit Schiphol uit, net als Lelystad'

"Nu zet de minister met haar deadline een enorme druk op het advies over groei van Schiphol. Dat is, zeker na de gemeenteraadsverkiezingen als er allemaal nieuwe wethouders kunnen komen, niet meer te volgen."



Zo komt volgens hem de 'zorgvuldigheid en de betrouwbaarheid van de overheid in gevaar'.



Opschorten

GroenLinks voelt wel voor opschorten. "Wij zijn sowieso voor een keiharde groeigrens," zegt kamerlid Kröger van GroenLinks. "Daarbinnen kan dan worden gekeken naar de mogelijkheden. Maar daarvoor moet meer tijd voor worden genomen dan nu is uitgetrokken."



Paternotte van D66 is vooralsnog geen voorstander van uitstel van een groeibesluit. "Natuurlijk moet besluitvorming zorgvuldiger en opener gebeuren dan bij Lelystad het geval is geweest. Maar we hebben nu nog bijna drie jaar om verdere groei voor te bereiden."



Volgens bewonersgroep SWAB, die zich bekommert om inwoners van Amstelveen en Buitenveldert, moet het aantal vluchten op de Buitenveldertbaan direct terug naar hoogstens 30.000 per jaar. Vorig jaar waren dat er ruim 40.000.



Beloftes gebroken

"In 2008 is toegezegd dat het aantal vluchten op de Buitenveldertbaan zou dálen," zegt voorzitter Jan Griese, "en groei in balans met de omgeving zou gebeuren. Er is niks van terecht gekomen. Alle beloftes zijn gebroken."



Dat staat volgens hem haaks op de omzichtigheid die nu bij Lelystad wordt betracht. "De sores rondom Schiphol is groter dan deze ooit rond Lelystad zal worden. Als je het aantal klachten over hinder ziet, is 500.000 vluchten nu al te veel. Er mag geen spat meer bijkomen."



Volgens Wethouder luchthaven Udo Kock (D66) van Amsterdam valt de sterke groei op de Buitenveldertbaan binnen de afspraken. Hij blijft voorstander van groei na 2020. "Op dit moment wordt in de MER berekend welke mogelijkheden er zijn. Pas als die resultaten beschikbaar zijn, kan onderbouwd ingegaan worden op de groeivraag."

Kock vindt dat er sprake is van een 'zorgvuldige procedure' vanwege de toezegging dat er een extra beoordeling van de plannen plaats zal vinden.