'Steekincident' school Zuidoost blijkt slechts een schram

Rond 9.45 u is een leerlinge in een school aan de Dubbelink (Oost) gestoken door een mede-leerlinge. De verdachte is aangehouden. De recherche is een onderzoek gestart.

Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden redelijk. Meer info volgt, leeftijden nog onbekend. pic.twitter.com/FtViTDdGpp — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 8 maart 2018

Pleister

De manier waarop zijn school vervolgens in het nieuws kwam is volgens directeur Kees Buijtelaar niet helemaal een juiste weergave van wat er werkelijk gebeurde. De tweet van de politie berichtte over een steekincident: 'Een leerlinge is gestoken. De verdachte is aangehouden.'



"Het meisje liep een schram op waar een pleister op is geplakt," zegt Buijtelaar. "Heel erg vervelend, maar er is niet gestoken met een mes ofzo."



Dilemma

"Het blijft een dilemma," zegt een woordvoerder van de politie. "Maar we willen transparant zijn over wat er in de stad gebeurt, daarom kiezen we er voor dingen zo snel mogelijk te melden op basis van procesinformatie."



Dat wil zeggen dat in dit geval de melding getwitterd is die rond 8.45 uur bij de politie binnenkwam. "Het eerste bericht is nooit de werkelijke situatie, dat bericht is heel rauw en zegt niets over de aard van het letsel. Wij weten op dat moment ook niet precies wat er aan de hand is, dus de duiding van het incident komt later."



Een gewone vrijdag

De klas is volgens Buijtelaar intern opgevangen na het incident, - "met name al die politie die binnenkwam was best heftig" - en leerlingen en ouders zijn op de hoogte gesteld. Daarna zijn de lessen gewoon verder gegaan. Ook deze vrijdag is er gewoon een zoals andere, al blijft er ruimte om over te praten. "En er is een groot zorgteam die het verder in de gaten houdt."