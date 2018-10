Minister: levensbedreigende situatie Slotervaart mij onbekend

Debat tijdelijk stilgelegd

Het Kamerdebat over de failliete ziekenhuizen werd tijdelijk stilgelegd, nadat door berichtgeving van Het Parool bekend werd dat een patiënt door het sluiten van het MC Slotervaart in levensgevaar was gebracht. Inmiddels is het debat weer hervat.



Minister Bruno Bruins heeft in een verklaring gezegd dat inspectie de melding nog niet heeft gevonden. "Het systeem is binnenstebuiten gekeerd maar we vonden nog niks over dit incident."



De minister zegt dat hij het vreselijk zou vinden als er inderdaad iemand in gevaar is gekomen. De oppositie verwijt het de minister dat hij niet gelijk antwoord kan geven en zegt dat hij steeds verder in de problemen raakt vanwege dit incident.