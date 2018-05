'Snelfiets is duurzame alternatief voor meer asfalt rond Schiphol'

Als we niets doen, loopt alles vast Marinus Schimmel

Hij voorziet vijfduizend minder autobewegingen op de route, onder andere als de zestigduizend personeelsleden van Schipholbedrijven meedoen. Velen van hen wonen relatief dichtbij hun werkplek.



Huub Lamers, directeur van Gazelle, droomt ervan dat toeristen bij een vlucht naar Amsterdam direct de slimme deelfiets boeken. Terwijl de reisorganisatie de koffers per elektrische auto naar het hotel laat brengen, peddelt de vakantieganger vrolijk veder naar de binnenstad.



Ruimte voor de fiets

Is er draagvlak voor meer deelfietsen in de stad? Ja, denkt Lamers, want binnenkort is het niet overvol meer. Ja, zegt ook mede-initiatiefnemer Maud de Vries van fietslab Bycs, volgens het coalitieakkoord in Amsterdam komt er immers meer ruimte voor de fiets.



De kosten voor de gebruiker zijn nog niet bekend. Een speedbike kost een paar duizend euro. De bedenkers van het fietsplan zitten al aan tafel met de gemeente Amsterdam, maar concrete plannen zijn er nog niet. "Het concept kan in heel Nederland werken," zegt Lamers.