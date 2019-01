'Situatie oud-bokser Rudi Lubbers is acuut'

"Zie het als een slagaderlijke bloeding. Als er nu geen hulp komt, is er geen toekomst. Morgen is het te laat," zegt voormalig wielrenner Rini Wagtmans, die een hulpactie voor Lubbers is begonnen na een uitzending van Andere Tijden Sport.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken kent de berichten over het echtpaar Lubbers, maar heeft geen hulpvraag gekregen van of over het echtpaar. Als dat gebeurt, kan het ministerie actie ondernemen, aldus een woordvoerster. 'De ambassade staat paraat om consulaire hulp te bieden indien nodig.'



Groep zwerfhonden

In de uitzending van Andere Tijden Sport was zondagavond te zien dat Lubbers en zijn vrouw in Bulgarije in erbarmelijke omstandigheden leven, met een groep zwerfhonden die ze opvangen.



Hij zei dat hij niet terug wil naar Nederland omdat hij hier wordt gezien als drugshandelaar. Wagtmans citeert uit een mail van een man die de inmiddels 73-jarige Lubbers woensdag heeft opgezocht. Volgens deze man staat het busje waar Lubbers woont in Bulgarije, permanent open en is het behoorlijk koud.



Hulpaanbiedingen

Wagtmans zegt overspoeld te worden met hulpaanbiedingen. Lubbers nam het als enige Nederlandse bokser in 1973 op tegen bokslegende Muhammad Ali en wist twaalf ronden overeind te blijven, maar verloor op punten.