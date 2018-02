'Science Park zwabbert: eenduidige strategie ontbreekt'

Dat versterkt het profiel van de metropoolregio als hoogwaardig kennis- en technologiecentrum en dient daarmee niet ­alleen het belang van de regio, maar ook dat van de nationale kenniseconomie.



Dat valt bitter tegen. Er is weliswaar een organisatie, Science & Business, die serieus zijn best doet dienstbaar te zijn aan de missie van ASP, maar die heeft nauwelijks finan­ciële armslag en blijkt niet echt te kunnen optreden als aanspreekpunt van ASP. Het droeve feit is dat zo'n eenduidig aanspreekpunt ontbreekt.



Dit wordt geïllustreerd door de website van ASP, een hutspot van nieuws, nieuwtjes en verwijzingen, zonder helder verbindend kader. Het weerspiegelt het feit dat er geen richting­gevende gemeenschappelijke strategie is, waar de hoofdrolspelers - de universiteit, de NWO-­instituten, Matrix IC - zich aan verplichten. Een doordacht, gemeenschappelijk gedragen marketingbeleid ontbreekt daardoor ook.



Gemeentelijke lobby

De negatieve gevolgen van dit alles werden maar al te pijnlijk duidelijk toen onlangs als gevolg van zwabberend beleid van de UvA opnieuw moest worden gedongen naar de vestiging van het ruimtevaartinstituut SRON.



Terwijl in de combinatie Leiden/Delft de colleges van bestuur van de twee universiteiten een krachtige gemeenschappelijke lobby voerden met de gemeentebesturen en het bestuur van de provincie Zuid-Holland, was in Amsterdam weliswaar sprake van een serieuze finan­ciële bijdrage van de gemeente - de provincie geeft nooit thuis - maar ontbrak een krachtig gemeenschappelijk optreden van de betrokken partijen. Het resultaat was dat de oorspronkelijke keuze voor Amsterdam werd ingewisseld voor Leiden.



Een ander voorbeeld betreft de huisvesting van (startende) kleine bedrijven. Matrix IC is opgericht om hiervoor faciliteiten te realiseren en heeft dat met groot succes weten te doen. Het ligt voor de hand om op basis van dit succes in te zetten op groei van Matrix IC.