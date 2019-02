'Scholen moeten vakdocenten cultuur inzetten als invallers'

"Een appje is vaak al genoeg," zegt Yannick van Balen, mede-oprichter van Cultura Nederland. Als op een school een docent ziek wordt, kan de schoolleiding Cultura Nederland bellen om een invalles te verzorgen.



"We bieden allerlei lessen aan, maar altijd binnen het vakgebied van de invaller. Dat kan op alle gebieden zijn, zoals theater, muziek en dans," aldus Van Balen. Cultura verzorgt al meerdere jaren culturele activiteiten op scholen en is dan ook wijdbekend. Maar niet alle scholen weten dat ze ook last minute kunnen worden ingezet.



Griepgolf

"Heel veel scholen weten het niet, terwijl we het wel altijd duidelijk aangeven. Als er gebeld wordt zien we in de agenda wie er die dag beschikbaar is om in te vallen. We organiseren voornamelijk lessen in Amsterdam, maar soms ook wel daarbuiten."



Die 'makkelijke' invuloefening is nog lang niet bekend bij alle scholen in de stad, terwijl het docententekort nijpend is. Helemaal tijdens de griepgolf, nog niet zo lang geleden. Volgens D66-raadslid Rooderkerk moest 80 procent van de scholen toen vervanging zoeken.



Rooderkerk: "Als ik dan hoor dat de schoolleiding met het handen in het haar zit, dan denk ik: bel eens zo'n culturele instelling. Er is gewoon een opvangpoule waarin ze kunnen vissen maar niet elke school weet daarvan." Dat moet veranderen, vindt Rooderkerk.



Niet naar huis

In haar persbericht waarin ze de wethouder vraagt om actiever deze lessen te promoten bij scholen én culturele instelling zegt Rooderkerk: 'Zet vakdocenten cultuur in als invallers. Zo gaan we het lerarentekort tegen en stimuleren we tegelijkertijd cultuuronderwijs.' Ze noemt ook dat het geen vervanging is van de reguliere les, maar het voorkomt wel dat leerlingen naar huis worden gestuurd.



