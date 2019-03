'Schiphol breekt bewust regels met gebruik van Oostbaan'

Dat stelt het platform naar aanleiding van de overlast door vliegtuigen zaterdag pal boven Amsterdam. Voorzitter Kees Weijer eist op korte termijn een gesprek.



Die overlast zaterdag had nog te maken met de westerstorm, waardoor volgens de regels op de Oostbaan kan worden geland. Om die reden werd ook ook, uitzonderlijk, vanaf de Buitenveldertbaan in westelijke richting gestart, waardoor er veel overlast ontstond in Kennemerland.



Zondag wordt vooral vanaf de nabijgelegen Buitenveldertbaan gestart, wat

voor overlast in Buitenveldert en Amstelveen zorgt.



Ontheffing

Maar de komende zes weken wordt de Oostbaan ongeacht de weersomstandigheden regelmatig gebruikt omdat de Zwanenburgbaan vanwege groot-onderhoud buiten gebruik is. Minister Van Nieuwenhuizen heeft daarvoor ontheffing verleend.



Volgens de Amsterdamse actiegroep is dat ten onrechte. "Schiphol presteert het om de inwoners van de getroffen gemeenten nauwelijks een week voor aanvang een brief te sturen waarin het woord 'Oostbaan' zelfs niet voorkomt."



Volgens het Platform gaat het niet om een uitzonderlijke situatie, maar zet Schiphol de Oostbaan, met 2000 meter veruit de kortste van de luchthaven, in om zo veel mogelijk landingen te kunnen uitvoeren zonder de overgebleven reguliere banen te belasten.



Ontoelaatbare herrie

Eenzelfde situatie deed zich de afgelopen maanden voor bij de Aalsmeerbaan, waarvoor ontheffing werd verleend om ook 's nachts te kunnen starten. Van die ontheffing is tot nu geen gebruik gemaakt.



De vliegroute van de oostbaan voert over Amsterdam-Noord, de binnenstad, de Vondelparkbuurt en Zuid naar Schiphol. "Naast ontoelaatbare herrie en uitstoot van fijnstof speelt ook de veiligheid een rol. Toestellen uit de hele wereld vliegen voldoende laag over de binnenstad om burgers en monumentale gebouwen - het stadshart van Amsterdam is Unesco werelderfgoed - tot een makkelijk doelwit te maken."



"We vinden het volstrekt onaanvaardbaar dat het Oostbaantje met instemming van de minister wordt gebruikt omdat het Schiphol handig uitkomt in de logistieke bedrijfsvoering. Dit heeft niets met weersomstandigheden te maken."



Normaliter worden zulke landingen in veel hoger tempo gemaakt op de Buitenveldertbaan, waarvan de vliegroutes veel overlast veroorzaken in Amsterdam-Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen. Vrijdag bleek dat het aantal vliegklachten uit met name Amsterdam en Amstelveen vorig jaar is geëxplodeerd.