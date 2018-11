's Nachts varen in grachten vanaf medio 2019 verboden

Dat staat in de nieuwe Nota Varen die wethouder Sharon Dijksma (water) dinsdagmiddag vrijgeeft. Ook is het particuliere schippers en bedrijven die geen vergunning aanvragen, niet langer toegestaan om rond te varen met meer dan 12 passagiers.



De maatregelen horen bij het nieuwe vergunningenstelsel dat Dijksma heeft bedacht. De gemeente is al sinds 2013 bezig met het ordenen van de commerciële rondvaartbranche. Maar vorig jaar zette de Raad van State een streep door het nieuwe beleid, waardoor het stadsbestuur terug moest naar de tekentafel.



De kern van het nieuwe stelsel bestaat uit da uitgifte van in totaal 550 vergunningen, waar zowel de bestaande rondvaartbedrijven als de nieuwkomers op kunnen intekenen in verschillende klassen.



Dit is een verruiming van het huidige aanbod, maar Dijksma belooft dat het aantal vaarbewegingen toch wordt teruggedrongen omdat zij de illegale passagiersvaart met strenge handhaving wil bestrijden. "Het nieuwe beleid moet de groei van het varen begrenzen en overlast terugdringen."



Overlast

De vergunningsuitgifte is interessant voor rondvaartondernemers, maar Amsterdammers zullen vooral te maken krijgen met de maatregelen die overlast moeten tegengaan. Volgens Dijksma is er tussen 2015 en 2017 sprake van een stijging van 30 procent van het aantal overlastmeldingen.



Dit rechtvaardigt volgens haar een 'nachtsluiting' van de grachten in de binnenstad. Dit houdt in dat vaarverkeer tussen elf uur 's avonds en zeven uur de volgende ochtend niet langer is toegestaan.



Om illegale verhuur van sloepen tegen te gaan, moet elke schipper, particulier of bedrijf, die met meer dan twaalf passagiers wil varen, een exploitatievergunning aanvragen.



