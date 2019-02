'Rico' vervolgen voor moorden makkelijker gezegd dan gedaan

Bij justitie is men er sinds september 2018 van overtuigd dat de Amsterdams-Chileense crimineel aan het hoofd stond van een groep die liquidaties liet plegen. Die verdenking kwam bovenop de misdrijven waarvoor hij al vervolgd wordt, zoals witwassen, wapenbezit en het leiden van een criminele organisatie.



Voorwaarden

Om liquidaties aan die strafzaak toe te voegen, of een nieuwe te beginnen, heeft justitie toestemming van Chili nodig, het land dat R. in de zomer vorig jaar uitleverde. Dat gebeurde onder strikte voorwaarden, namelijk de bestaande aanklacht. Die uitbreiden of aanpassen, mag alleen met toestemming van het uitleverende land.



Een woordvoerder van het OM bevestigt woensdag dat daarover inmiddels contact is met de Chileense autoriteiten. "We proberen dat nu juridisch in orde te maken." Hij gaat er vanuit dat het proces maanden verder is voordat de toestemming formeel is.



R. verscheen woensdag in een extreem zwaar beveiligde bunker in Osdorp, voor een pro-formazitting. Daarin werd nog niet duidelijk bij welke moorden justitie precies denkt dat hij een rol speelde. De verdenkingen zijn in elk geval gebaseerd op opgediepte PGP-berichten, verstuurd via versleutelde telefoons waarmee criminelen jarenlang ongestoord dachten te communiceren.



Alleen al in het onderzoek naar de handel en wandel van R. heeft justitie zeker 165.000 van die berichten geanalyseerd. Daaruit blijkt een nauw contact tussen R. en de voortvluchtige Ridouan Taghi, is de overtuiging.



F. en B.

Volgens bronnen denkt justitie dat R. onder meer een rol heeft gespeeld bij de moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok in december 2016 in Laren en die op drugshandelaar Samir Erraghib, in april van dat jaar in IJsselstein.



Ook zouden plannen zijn besproken criminelen te laten liquideren, zoals de Utrechters Mustapha F., Karim B. en sleutelspelers uit hun omgeving.



Lees ook: Drugs, liquidaties en witwassen: wie is 'Rico de Chileen'?