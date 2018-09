'Rico de Chileen' op 'onredelijke' gronden in Vught geplaatst

Dat oordeelt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een beroepszaak die hij tegen zijn zware regime had aangespannen.



Justitie moet binnen twee weken beter onderbouwen waarom ze 'extreem vluchtgevaar' ziet en vreest dat R. wordt geliquideerd. Kan justitie dat niet, dan moet ze hem in een milder regime plaatsen.



De in Amsterdam-Noord opgegroeide R. is eind vorig jaar in Chili gearresteerd en in maart aan Nederland overgeleverd, nadat hij zich daartegen tevergeefs had verzet. In april werd hij in de EBI geplaatst. Hij werd in juli met vier zwaar bepantserde auto's met daarboven een helikopter naar zijn eerste zitting vervoerd.