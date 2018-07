'Rico de Chileen' blijft voorlopig in zwaarbeveiligde cel

De lang ongrijpbare R. is acht maanden geleden door een arrestatieteam gepakt in Chili en drie maanden geleden uitgeleverd aan Nederland.



De bewijzen tegen hem komen met name uit onderzoek naar Amsterdamse medeverdachten en het in springkussens en andere feestartikelen gespecialiseerde bedrijf van R.'s zwager en zus Jumping Fun in Amsterdam-Noord.



Cocaïneresten

Dat bedrijf zou R. hebben gebruikt voor zijn criminele activiteiten. Justitie ziet een verdachte verborgen ruimte in het kantoor van dat bedrijf, waar advocat Van Kleef een bouwsel om een radiator ziet. Dat er cocaïneresten op vaten in Jumping Fun zijn gevonden, levert volgens de raadsman geen enkel bewijs tegen R.



Hetzelfde geldt voor de kasboeken die bij twee medeverdachten zijn gevonden en de notities die aangetroffen zijn in een aan R. gelinkte woning in de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid.



Pistoolmitrailleur

Dat 1,4 miljoen euro, een pistoolmitrailleur en pistolen zijn gevonden bij die twee medeverdachten - onder meer in een verborgen ruimte in een Volvo die één van hen voor drugszaken zou hebben gebruikt en waarin de recherche afluisterapparatuur had geplaatst, zegt voor 'Rico' R. en zijn advocaat niets over hém.



De eerste zitting in zijn zaak leverde justitie het gehoopte steuntje in de rug: R. blijft in zijn zwaarbewaakte cel. Ondertussen doet de recherche zeer uitvoerig onderzoek in (bovenal) onderschept emailverkeer waarmee ze moorden hoopt te bewijzen.



