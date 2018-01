'Rico de Chileen' beschuldigd van grootschalige cocaïnehandel

In een kantoor van een zus en zwager van R.V. in Amsterdam-Noord stonden drie vaten. Aan de rand van één vat zaten sporen van cocaïne. Ook die vondst koppelt justitie aan R.V.



Uitgeschreven

Een informant van het Team Criminele Inlichtingen, de geheime dienst van de recherche, brengt hem bovendien in verband met een concreet transport van Ecuador naar Europa. In een schip dat was aangekomen in Rotterdam is 440 kilo cocaïne gevonden.



'Rico de Chileen' had dat transport volgens de informant geleid. Zelf zegt Ricard R.V. dat hij de laatste vier jaar 'misschien drie keer in Nederland is geweest' en voornamelijk verbleef in Colombia en Dubai.



Hij zou daar hebben verdiend aan verscheidene bedrijven. Hij ontkent betrokkenheid bij drugshandel.



Sinds 2007 was hij uitgeschreven uit de woning in de Beethovenstraat en daartoe zouden sindsdien verscheidene andere personen toegang hebben gehad.