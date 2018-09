'Rappe prijstoename huizen niet vol te houden'

Volgens economen van ING en Rabobank zwakt de prijsstijging volgend jaar waarschijnlijk af. Toch zullen huizen komende jaren over de gehele linie wel duurder blijven worden.



"Bij economische groei en een groeiende bevolking hoort eigenlijk een stijging van de huizenprijzen," verklaart ING-econoom Marten van Garderen.



Maar het inhaaleffect van de crisis op de woningmarkt van een paar jaar terug is nu wel zo'n beetje uitgewerkt, denkt hij. ING voorziet voor dit jaar een plus van 8,5 procent, maar voor 2019 houdt de bank het op 4,4 procent.



Drie ton

In de meest recente ramingen van Rabobank wordt voor 2019 nog altijd uitgegaan van 7 procent prijstoename. "Maar we nemen die 7 procent eigenlijk al een beetje met een korreltje zout," erkent Rabo-econoom Nic Vrieselaar.



Wel is hij ervan overtuigd dat de gemiddelde prijs van een koopwoning binnenkort door de drie ton zal gaan. Daarbij speelt mee dat de aanwas van nieuwbouwwoningen, om voor een ruimer woningaanbod te zorgen, wat achterblijft.



De huizenprijzen liggen al sinds mei dit jaar hoger dan ooit in Nederland. In augustus waren huizen gemiddeld ruim 9 procent duurder dan een jaar geleden, bleek onlangs. In een jaar tijd zijn de verkoopprijzen van Amsterdamse huizen zelfs met ruim 20 procent gestegen tot gemiddeld 463.000 euro. Sinds het dieptepunt in 2013 zijn de prijzen met zo'n derde toegenomen.



"Er zijn nog steeds veel mensen met de wens om te verhuizen," vertelt Vrieselaar. Het beperkte aantal huizen dat te koop staat en de torenhoge prijzen maken het evenwel moeilijk voor met name jongeren om een nieuwe woning te bemachtigen. "We zien nu al dat jongeren afhaken. Veel mensen kunnen van de bank maar een hypotheek van 150.000 euro krijgen."



