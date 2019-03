'PTSS kan Astrid Holleeders werkelijkheid vertroebelen'

Powerpointpresentatie

Astrid heeft steeds gezegd dat haar in het geheim en onder grote spanning gemaakte geluidsopnames 'geen bewijs zijn', maar dat ze 'haar relaas ondersteunen' en het beeld bevestigen dat zij schetst van hoe haar broer haar op hun geheel eigen wijze in vertrouwen nam. Het Openbaar Ministerie gebruikt delen van de opnames wel als bewijs in het requisitoir op grond waarvan levenslang is geëist voor Holleeder.



In zijn powerpointpresentatie onderscheidt Malewicz vier thema's waarover de door Astrid (en Sonja) opgenomen gesprekken met Willem Holleeder gaan.



Gesproken wordt over het boek over Cor van Hout dat misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink schrijft; over de ruzie met Peter R. de Vries over de film over de Heinekenontvoering; over Fred Ros die kroongetuige is geworden en over de Amerikaanse versie van de film over de Heinekenontvoering.



Malewicz gaat er daarom diep op in, ook met een powerpointpresentatie die hij zo zal tonen op de videoschermen in de bunker.