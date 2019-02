'Project Zuidasdok al voor de start vertraagd'

In het project, waar negen jaar voor is uitgetrokken, verdwijnt de rondweg A10 in een tunnel onder de grond en wordt station Amsterdam-Zuid vernieuwd.



De vertraging wordt bevestigd door het projectteam Zuidasdok - namens Rijk, andere opdrachtgevers en bouwers - tegenover het FD, naar aanleiding van vragen over mogelijke vertragingen en kostenoverschrijdingen.



Volgens een woordvoerder is er 'meer tijd nodig voor een goed en volledig, integraal ontwerp'. Volgens het FD is een van de oorzaken van de vertraging dat de complexiteit van het project groter is dan gedacht.