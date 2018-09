'Procedure voor huishoudelijke hulp deugt niet'

Laat de aanbieder van de zorg een plan maken dat de gemeente vaststelt

"Welke hulp iemand krijgt, wordt vastgelegd in een zogeheten ondersteuningsplan. Een medewerker van een zorginstelling bepaalt samen met de cliënt welke klussen door de aanvrager zelf of door familie, buren of vrienden worden gedaan en welke door een zorgmedewerker. Vervolgens ondertekent de cliënt het plan."



Daar gaat het fout, volgens Dol. "De gemeente ziet dit als formeel besluit. Maar het is de gemeente die het recht op huishoudelijke hulp met een besluit moet vaststellen en niet de zorg­aanbieder."



Topje van de ijsberg

Volgens Cliëntenbelang is de huidige constructie juridisch niet in de haak en verwarrend voor de mensen. "Het is niet duidelijk wanneer je bezwaar kunt maken. Er hebben zich bij Cliëntenbelang al tientallen mensen gemeld omdat ze daarop vastliepen, bijvoorbeeld omdat de termijn verstreken was. En het is nog maar het topje van de ijsberg, want dit zijn de mensen die de kracht en energie hebben om er werk van te maken. De meesten hebben dat niet."



Amsterdammers kunnen overigens nog wel een klacht indienen. "Maar een klacht heeft niet de juridische slagkracht van een bezwaar en je kunt niets voorleggen aan een rechter."



De oplossing is volgens Dol simpel: "Laat de zorginstelling het plan opstellen en laat de gemeente er een voorblad bij doen met de mededeling dat dit een besluit is. Dan weten mensen waar ze aan toe zijn."



Niet onderbouwd

In 2016 al stapte Cliëntenbelang met succes naar de rechter. Amsterdam heeft bepaald dat mensen recht hebben op een 'schoon en leefbaar huis', maar wat dat inhoudt, is volgens de rechter niet duidelijk. Bovendien heeft de gemeente de korting niet goed onderbouwd. Toenmalig wethouder Eric van der Burg draaide in 2016 de kortingen terug voor de cliënten die uren hadden ingeleverd.



De gemeente wil niet inhoudelijk reageren zolang deze zaak onder de rechter is. De rechtbank doet over zes weken uitspraak.