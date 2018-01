'Problemen op woningmarkt te complex voor snelle oplossing'

Dame spreekt in op de #hoorzitting. "Ik ben zelf een kleine belegger in de binnenstad. Het is een pijnlijk punt onder beleggers, maar wij zouden soms naar minder winst moeten streven om de mix in de stad te waarborgen." — Maarten van Dun (@maartenvdun) 16 januari 2018

Veel gebouwd

Namens de institutionele beleggers (pensioenfondsen e.d.) klonk de roep om beleid dat het voor beleggers mogelijk maakt om rendabele huurwoningen te bouwen, zonder rendement te verliezen.



De Makelaarsvereniging wil meer overleg en handhaving op beleggers die de regels overtreden.



Over één ding was iedereen het eens: het tekort aan woningen in Amsterdam is een belangrijke oorzaak van de hoge huizenprijs. En dus moet er heel veel gebouwd worden, zo klonk het uit alle hoeken.



Voor die tip had de gemeenteraad al die deskundigen niet hoeven verzamelen, want dat er hoognodig moet worden gebouwd weet de gemeenteraad al langer.



