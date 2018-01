'Poster zoenende moslima en joodse jongen werkt averechts'

'Elke keer dat de overheid iets stoers roept, zijn Amsterdammers minder genegen te luisteren'

Al jaren adviseert hij de rijksoverheid bij publieks­campagnes, en afgelopen zomer trainde hij Amsterdamse ambtenaren op campagnegebied.



"Daarom frustreert dit me. Elke keer dat je als overheid iets stoers roept naar de Amsterdammers, zijn ze de keer daarop veel minder genegen om ernaar te luisteren."



De posters, waarop in Rotterdam ook een koppel zoenende lesbische vrouwen of een stel met verschillende huidskleuren te zien is, gaat lijnrecht in tegen de gangbare wetenschappelijke benaderingen. Een postercampagne via bushokjes is veel te massaal en benadert veel meer mensen dan alleen de doelgroep die zich schuldig maakt aan seksuele onderdrukking.