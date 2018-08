'Politie rijdt beschonken Dave Roelvink klem'

Volgens de nieuwszender zit hij nog steeds vast. Zijn rijbewijs zou zijn ingevorderd omdat hij te veel had gedronken. Roelvink zou met hoge snelheden met zeer gevaarlijk rijgedrag de aandacht hebben getrokken van een motoragent.



De zoon van Dries Roelvink zou afgelopen nacht een dj-optreden geven in een club in Apeldoorn. Maar de organisator van het feest Welcome to the City vertelt aan AT5 dat Roelvink niet is komen opdagen. "Zijn management appte mij een halfuur van te voren dat hij niet zou komen, omdat hij een auto-ongeluk gehad had in Amsterdam."



Het boekingsbureau van de artiest wil niet op de arrestatie van Roelvink in gaan. Zij houden het bij het verhaal dat hij autopech had.