'Politici schuiven elkaar leuke baantjes toe'

D66 en GroenLinks hebben herhaaldelijk gepleit voor anoniem solliciteren, om discriminatie tegen te gaan. Beide partijen staan graag klaar om anderen te beschuldigen van discriminatie en uitsluiting.



Natuurlijk is er op de arbeidsmarkt discriminatie en krijgt Daan wellicht eerder een baan dan Mohammed. Aandacht daarvoor vragen is uitstekend, een 'must' zelfs!



Maar bij de (aanstaande) benoemingen van Femke Halsema (GroenLinks) tot burgemeester van Amsterdam en Thom de Graaf (D66) tot vicepresident van de Raad van State, vraag ik mij wel af of zij die topfuncties gekregen zouden hebben als hun naam en politieke voorkeur niet bekend was geweest.



Kortom: als ze anoniem gesolliciteerd hadden.



Bij beide benoemingen ontstaat bij mij toch de indruk dat politici elkaar leuke baantjes toeschuiven. Is dat ­integer? Krijgt de burger daardoor meer vertrouwen in de politiek? Is dat politieke vernieuwing?



A.H. Jacobs, Amsterdam