'Poging Benaouf A. met helikopter te bevrijden nooit begonnen'

Hij moet daarom worden vrijgesproken van het 'medeplegen' van dat plan. Dat betoogde M.'s advocaat Stijn Franken in het eerste pleidooi dat is gehouden in 'de Helikopterzaak'.



De advocaten van M.'s medeverdachten zullen zich goeddeels bij Frankens lezing aansluiten. De politie heeft de bevrijdingspoging om goede redenen 'voortijdig stuk gemaakt', maar daarmee is volgens Franken geen sprake meer van een strafbare poging.



Met het rijbewijs van Saifeddine M. is in de nacht voor de geplande helikopterkaping op zijn naam een van de kamers geboekt in het Blue Colar hotel in Eindhoven, waar belangrijke verdachten op camerabeelden zijn te zien. Volgens justitie en helikopterpiloot Alvaro G.B. zat hij op belangrijke momenten ook met medeverdachten in auto's, maar volgens raadsman Franken staat dat onvoldoende vast. Bovendien is volgens Franken niet bewezen dat M. wist dat sommige auto's waren gestolen en dat daar wapens, munitie, touwen en kraaienpoten in lagen. Sporen op een tasje in een auto en op een patroonhouder bewijzen niet dat hij Benaouf A. wilde bevrijden.



Praten

Van de verdachten kende HBO-student Saifeddine M. (bedrijfseconomie) volgens Franken alleen aantoonbaar Rachid el M. Dat hij telefoons gebruikte die met andere verdachten contact hadden, blijkt volgens de advocaat niet uit het dossier.



Dat Saifeddine M. voornamelijk heeft gezwegen mag hem van Franken niet worden aangerekend, omdat in het Amsterdams-Marokkaanse criminele milieu 'praten dodelijk kan zijn'.



De andere advocaten houden donderdag en maandag hun pleidooien.





