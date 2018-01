'Plek loskoppelen van ongezonde hap is bijna onmogelijk'

We moeten kinderen meer blootstellen aan gezonde producten, meer gezonde associatie leren Aukje Verhoeven

Wat bleek? Alleen al bij het zien van een logo doen mensen moeite dat lekkere en ongezonde eten te krijgen, terwijl dit niet gebeurde in afwezigheid van logo's.



Daaruit concludeerden de wetenschappers dat we toch die afslag nemen richting fastfoodrestaurant als we de M zien.



De proefpersonen gingen zelfs voor de bijl als het ongezonde eten voorzien was van een waarschuwing.



Gezond alternatief

Wel bleek dat de proef ook werkt bij gezond eten. Werd een gezond alternatief aan een logo verbonden, dan gingen de proefpersonen er net zo goed harder voor werken.



Alleen bij kinderen werden logo en gezonde hap niet zo nauw verbonden in het brein, bleek al uit eerder onderzoek. "Zij kiezen toch eerder voor chips dan voor komkommers."



Verhoeven en haar collega's benadrukken dat een aangeleerde associatie weer moeilijk is af te leren. Wat de feiten over die snack ook zijn, en hoe actief de voorlichting ook is.



Het is dus zaak de ongezonde associaties voor te zijn, vindt Verhoeven. "We moeten kinderen meer blootstellen aan gezonde producten, meer gezonde associatie leren. Mensen simpelweg informeren over wat gezond eten is, is onvoldoende."