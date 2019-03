'Platte roltrappen' metrostation CS onveilig

Tijdens regenachtig weer zijn een aantal ernstige valpartijen ontstaan op de hellingbanen, ook wel schuine rolpaden genoemd.



Wanneer reizigers het rolpad omhoog nemen, gebeuren er geen ongelukken. Daarom sluit het GVB enkel de neerwaartse rolpaden af.



Om het probleem op te lossen, onderzoekt het vervoersbedrijf of het mogelijk is om over de metro-ingangen een overkapping te plaatsen, zodat de rolpaden droog blijven, zegt GVB-coördinator Shirley te Roller op de website van het GVB. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wees dat voorstel eerder af, omdat de overkapping het 'Stationsplein zou ontsieren'.



Oplossing

Te Roller vindt het zaak om de overkapping te beoordelen als maatregel die nodig is om de veiligheid te waarborgen. 'We moeten een oplossing vinden voor deze situatie.'



Op metrostations Rokin en Vijzelgracht liggen overigens ook rolpaden zonder overkapping. Daar zijn volgens Te roller geen ongelukken gebeurd. 'Daarom is er geen aanleiding om voor die stations ook een onderzoek te starten naar overkappingen. We blijven de situatie daar uiteraard wel in de gaten houden.'