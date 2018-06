'Pietenprotest in Zaanstad mag, zolang kinderen geen last hebben'

Op voorwaarde dat de kinderen daar geen last van hebben, zegt burgemeester Jan Hamming in De Telegraaf.



"Dat vind ik heel belangrijk. Dat kinderen in alle vrijheid hun mooie feest, het feest van het jaar, op een ongedwongen en prettige manier moeten kunnen vieren," zegt de burgemeester in de krant.



"Op welke plekken wij het precies doen, daar gaan we naar kijken. Wat ik belangrijk vind: Nederland is het land van de vrijheid van meningsuiting. Die moeten we koesteren. Dat betekent dat voor- en tegenstanders ruimte moeten krijgen. Wel onder de voorwaarde dat kinderen daar geen last van hebben," aldus Hamming.



Veiligheid

De landelijke intocht van Sinterklaas was vorig jaar in Dokkum. Twee bussen met actievoerders van de groep Kick Out Zwarte Piet werden op de snelweg A7 bij Joure tegengehouden door voorstanders van Zwarte Piet. De politie stuurde daarna de bussen met demonstranten terug.



Hamming ziet de veiligheidsvraagstukken die met de intocht gepaard gaan als een uitdaging. "We moeten de maatschappelijke discussie op een goede manier in juiste banen leiden. We zijn hier recht voor zijn raap. Dus in die zin past het om die discussie een plek te geven.''



Lees ook: Landelijke intocht Sinterklaas dit jaar bij Zaanse Schans