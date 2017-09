'Personeel EMA wil liefst naar Amsterdam'

Dat blijkt uit een peiling van het EMA zelf, dat vanwege de aanstaande brexit nieuw onderdak zoekt.



Als EMA zich in Amsterdam vestigt, dan wil 81 procent van de medewerkers wel meeverhuizen, blijkt uit het onderzoek waar de Brusselse nieuwssite Politico de hand op heeft gelegd. Amsterdam laat de achttien andere Europese steden die het bureau graag willen binnenhalen achter zich.



Barcelona, Wenen, Milaan en Kopenhagen zijn ook nog wel populair, maar wordt het een andere stad dan verliest het EMA zoveel van zijn personeel dat het functioneren van het bureau in de knel komt. Acht kandidaat-steden schrikken zoveel werknemers af dat het EMA na verhuizing tot stilstand komt en "een crisis voor de volksgezondheid'' zou dreigen, schat de leiding van het bureau in.



Goed nieuws voor Amsterdam

Het EMA, dat waakt over de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen, telt bijna negenhonderd werknemers en is daarom een aantrekkelijke aanwinst voor Europese steden. Het bureau moet in 2019 weg uit Londen.



De peiling is in principe goed nieuws voor Amsterdam. Wouter Bos werd in juli als Nederlandse 'EMA-ambassadeur' naar voren geschoven om EMA binnen te halen. In totaal hebben meer dan veertig steden zich gemeld om EMA te huisvesten. De Nerlandse regering heeft beloofd een gloednieuw pand op de Zuidas te bouwen als Nederland het EU-agentschap binnensleept.



