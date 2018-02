'Patiënten dupe van protest Ambulance Amsterdam'

Bereikbaarheid, parkeerproblemen en de huizenmarkt spelen in Amsterdam nadrukkelijk mee

Bij Ambulance Amsterdam werken ruim vijfhonderd mensen, verdeeld over acht standplaatsen in Amsterdam en de regio. De hulpdienst krijgt het steeds drukker: de stad groeit, meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis en er zijn meer toeristen.



Ook is er een nijpend tekort aan ambulanceverpleegkundigen en medewerkers in de meldkamer. Afgelopen jaar heeft Ambulance Amsterdam 21 nieuwe medewerkers aangetrokken en opgeleid. Tegelijkertijd vertrokken 19 anderen naar een andere werkgever. Ponstein: "Bereikbaarheid, parkeerproblemen en de huizenmarkt spelen in Amsterdam nadrukkelijk mee."



Minder uitzendkrachten

In november 2017 kondigde FNV al acties aan, maar die gingen de ijskast in omdat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) extra geld beschikbaar heeft gesteld voor verbetering van de ambulancezorg. Op 17 januari liepen de onderhandelingen met de werkgevers over de verdeling van het geld alsnog mis, zegt Seifert. FNV wil dat de ambulancediensten minder uitzendkrachten inzetten, "want die zijn twee keer zo duur."



Ook wil de vakbond dat de werkdruk wordt aangepakt en dat er ruimte is om pauze te nemen. Bovendien wil de FNV dat er in 2018 voor de medewerkers een 'waarderingspremie' van 7,5 procent wordt uitgekeerd.