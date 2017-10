'Particulier erfpachtcontract mag niet eenzijdig worden aangepast'

Volgens het contract kon de grondeigenaar de erfpachtvoorwaarden periodiek herzien en tevens prijs van de canon eenzijdig veranderen.



Daar heeft de rechter nu een streep door gehaald, zo blijkt uit het vonnis van 11 oktober. De bepalingen zijn oneerlijk volgens de rechter 'omdat ze het evenwicht uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten en van de partijen ten nadele van de consument aanzienlijk en in strijd met de goede trouw verstoort'. Als de eigenaar van de grond steeds alle onderdelen van het contract eenzijdig mag wijzigen, heeft de huizenbezitter immers niets te vertellen.



Een belangrijke tweede reden voor het schrappen van de bepalingen is dat hierdoor de woning onverkoopbaar wordt. Kandidaat-kopers krijgen dan meestal geen financiering geregeld. Ook vernietigde de rechter de regeling voor boete die de huiseigenaar zou moeten betalen als hij zich niet aan de nieuwe bepalingen in het contract zou houden.



Het gevolg van de uitspraak zal zijn dat de erfpachtvoorwaarden niet veranderd mogen worden en de voorwaarden in het oude contract blijven bestaan.



Code rood

Het voornaamste probleem met de het huis in de Indische buurt was dat het door grondeigenaar Prud'homme de Lodder opgestelde contract niet voldeed aan de door de Nederlandse Vereniging van Banken opgestelde Banken Criteria. De notaris kon met rood (niet goed), oranje (twijfel geval), en groen (voldoet) zijn mening geven over een bepaald erfpachtcontract.



In dit geval was het code rood en was de woning zo goed als uitgesloten van hypotheek. Daarmee was het huis volgens Eduard de Geer van Corten De Geer Advocaten ook zo goed als onverkoopbaar geworden. Het is de eerste uitspraak waarbij particulier erfpacht door de rechter wordt afgestraft.