'Overdragen dossiers een schier onmogelijke taak'

Overdragen dossiers 'onmogelijke taak'

Het overdragen van de dossiers van tienduizenden patiënten naar omliggende ziekenhuizen van MC Slotervaart is een ‘schier onmogelijke en zorgontwrichtende taak’. Dat zegt voorzitter Steven Fischer van het Bestuur Medische Staf van MC Slotervaart.



Het bestuur spreekt namens de circa honderd specialisten van het ziekenhuis. Volgens Fischer is het ontwrichtend omdat een specialist gedwongen wordt om een patiënt over te dragen. Hij legt uit dat het lang lopende relaties zijn, waarbij patiënten een band met hun arts hebben opgebouwd.



Plotsklaps

Die relatie moet nu door het faillissement van het ziekenhuis plotsklaps worden verbroken. De specialisten werken met man en macht om hun patiënten in andere ziekenhuizen onder te brengen. “We doen wat we kunnen om de patiënten goed over te dragen. Maar er zijn zoveel dossiers van patiënten dat het is schier onmogelijk is om dat goed af te wikkelen.”



De termijn om het ziekenhuis af te bouwen en de patiënten over te hevelen is voor onbepaalde tijd verlengd. “Maar de opdracht is in alle redelijkheid nauwelijks uitvoerbaar gezien het vertrek van veel personeel. De patiënt is een zorgvuldige afbouw niet gegund.”



Knopen doorhakken

Volgens zorgverzekeraar Zilveren Kruis zijn de omliggende ziekenhuizen bereid om de extra zorg op te vangen. Daar zou de capaciteit voor zijn en daar worden afspraken over gemaakt, maar knopen daarover zijn nog steeds niet doorgehakt.



Enkele afdelingen – zoals Geriatrie – verhuizen in zijn geheel naar een ander ziekenhuis, maar waar de patiënten van de andere afdelingen naartoe gaan, is nog steeds niet helder. De gesprekken daarover lopen nog, zegt een woordvoerder van MC Slotervaart.



Tot eind 2019 staan nog negenduizend afspraken met patiënten gepland, zo maakte MC Slotervaart gisteren bekend. Deze mensen krijgen binnenkort een bericht in welk ziekenhuis hun zorg wordt voorgezet. Ook zijn er nog enkele duizenden patiënten die nog geen afspraak hebben gemaakt, maar die nog wel moeten maken voor 2019.



(Malika Sevil)