'Over een paar jaar kun je nergens meer een huis kopen'

De NVM signaleerde donderdagmorgen bij de presentatie van de verkoopcijfers over het tweede kwartaal, in het Hilton Hotel in Amsterdam, een razendsnelle omslag in de woningmarkt. De afgelopen jaren stegen de woningprijzen en daalde het aanbod vooral in de Randstad. Maar de laatste tijd heerst ook in de omliggende gebieden een overspannen woningmarkt.



Volgens Jaarsma dreigt hierdoor een totale implosie van de woningmarkt. Alleen nieuwbouw kan het tij keren. De makelaars pleiten daarom voor een nieuwe minister van Bouw, in plaats van een minister van Wonen.



Waar in Amsterdam bij gebrek aan aanbod voor het derde achtereenvolgende jaar de verkopen van huizen dalen, ziet Jaarsma dit in steeds meer gemeenten gebeuren. In Amsterdam daalden de verkopen met bijna 22 procent, maar in Delft en Leiden werden ook rond de 18 procent minder huizen verkocht.



Instappers

Landelijk nam het aantal verkochte woningen, na vijftien kwartalen stijging, niet meer toe. In het tweede kwartaal bedroeg het aantal verkopen 43.000, 0,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de prijs van de huizen, gemiddeld 258.000 euro, ligt landelijk weer boven het niveau van voor de crisis en duidt op een krappe markt.