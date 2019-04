'Oud-leden Hofstadgroep collecteren in Oost voor Syrië'

Dat meldt de Volkskrant.



L. en A. willen niet langer wachten op de Nederlandse overheid, die in hun ogen te afwachtend is. In Koerdische kampen verblijven meerdere Nederlandse Syriëgangers. Nederland heeft ondanks herhaaldelijke verzoeken van familieleden en advocaten geen pogingen ondernomen om deze families terug te halen naar Nederland.



Sinds begin dit jaar zijn de mannen daarom begonnen met het inzamelen van geld om de vrouwen en kinderen vanuit de Koerdische kampen terug te smokkelen naar Nederland. Dit gaat onder meer via Whatsappgroepen waar de Volkskrant screenshots van heeft ontvangen. L. vertelt hierin over de erbarmelijke omstandigheden in de kampen. De families in veiligheid brengen zou hun islamitische plicht zijn.



Open wonden

Via een ondergronds netwerk zouden L. en A. het geld bij smokkelaars in Syrië kunnen krijgen. Beide mannen bevestigen aan de Volkskrant dat ze de kinderen proberen te helpen in de opvangkampen in Syrië.



Ze geven dezelfde verklaring: 'Het gaat om kinderen die er niet voor hebben gekozen om daar naartoe te gaan of zelfs daar geboren zijn. Er zijn as we speak kinderen van Nederlandse afkomst in de kampen die daar met open wonden liggen en ieder moment kunnen komen te overlijden.'



Van L. is vastgesteld dat hij deelnam aan de Whatsappgesprekken, A. ontkent dit. Het Openbaar Ministerie wilde nog niet zeggen of het inzamelen van geld strafbaar is.